Grote brand in historische binnenstad Bergen op Zoom

In de historische binnenstad van Bergen op Zoom is zaterdagnacht een grote brand uitgebroken in een horecapand. Het vuur woedt op de Grote Markt, dat wordt gezien als het oudste deel van de stad.

Het vuur ontstond in het dak van het monumentale horecapand dat momenteel leeg staat. Eerder was hier Pubby's Sportsbar gevestigd. Het gebouw staat naast theater De Maagd.