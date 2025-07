Uitslaande brand in monumentaal horecagebouw: 'Het was even spannend'

In de historische binnenstad van Bergen op Zoom woedde zaterdagnacht brand in een horecapand aan de Grote Markt, het oudste deel van de stad. Het vuur ontstond in het dak van het monumentale horecapand, dat momenteel leeg staat. Eerder was hier Pubby's Sportsbar gevestigd.

Het gebouw waar het vuur woedde, staat naast theater De Maagd. In het pand was niemand aanwezig. 'De brandweer heeft stevig opgeschaald'

De brandweer kwam in groten getale naar de Grote Markt om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar andere gebouwen. Het blussen gebeurde zowel van buitenaf, met een hoogwerker, als van binnenuit. "Het was best wel even spannend", vertelt communicatieadviseur Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. "Het was een uitslaande brand en er kwam veel rook vrij. Omdat het een historisch pand betrof, heeft de brandweer heel stevig opgeschaald. Bij deze historische panden staan de zolders met elkaar in verbinding. Je hebt allerlei tussenschotten, trapjes... dus moet je er echt zeker van zijn dat er geen broeiplekken over zijn."

Foto: Persbureau Heitink.

'Naar oorzaak brand zal nog onderzoek gedaan worden'

De oorzaak van de brand was zaterdagnacht nog niet duidelijk. Van Wijk legde uit dat de eerste zorg van de brandweer was om het vuur te doven. "Maar daar zal ongetwijfeld nog onderzoek naar gedaan worden." De brand had ook gevolgen voor het hotel naast het leegstaande gebouw. "Heel spijtig", knikt Van Wijk. "Alle gasten van de zestien kamers van dit hotel moesten het hotel verlaten vanwege mogelijke rook- en roetschade. Zij zijn ontzettend goed opgevangen door de medewerkers van hotel De Draak en zijn allemaal ergens anders ondergebracht zaterdagnacht." Brand meester

De melding van de brand kwam rond kwart voor twee 's nachts binnen. Omdat bij de brand veel rook vrijkwam, adviseerde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. Rond vier uur 's nachts werd het sein brand meester gegeven. Daarna schaalde de brandweer af, maar deze zal nog wel enige tijd aanwezig zijn om na te blussen.