Bord 'hier komt een coffeeshop' zorgt voor verbazing in Berkel-Enschot

Een bord met de mededeling 'hier komt een coffeeshop' op een leegstaand pand in winkelcentrum Koningsoord zorgt voor verbazing in Berkel-Enschot. Na hevige protesten werd anderhalf jaar geleden juist besloten dat er géén coffeeshop in het dorp zou komen. Nu hangt er dus alsnog een aankondiging. Maar de omwonenden kunnen opgelucht ademhalen, je kunt er nog geen grammetje wiet scoren.

Veel voorbijgangers kijken verbaasd op als ze het bordje lezen. Maar daarna volgt gelach. Want onder de aankondiging van een coffeeshop staat 'maar dan met echte koffie'.

Er wordt in Berkel-Enschot flink gelachen om de aankondiging van Claire.

De actie komt uit de koker van Claire van Turenhout uit Berkel-Enschot. Ze droomde al jaren van haar eigen koffiebarretje. "Ik heb in Australië en in Afrika gewoond. Daar is echt een koffiecultuur en het leek me heel leuk om dat ook naar ons dorp te halen. Er was hier in het winkelcentrum nog geen koffiebarretje."

"Daar moet ik iets grappigs mee doen."

Toch leek haar plan niet door te kunnen gaan. De laatste vierkante meters met een horecavergunning werden twee jaar geleden vergeven aan een coffeeshop. Maar daar waren de omwonenden op z'n zachtst gezegd niet blij mee. Honderden mensen protesteerden en er werd een petitie gestart tegen de komst van de coffeeshop. Uiteindelijk besloot burgemeester Weterings een andere plek te zoeken. Claire zag toen haar kans. "Ik dacht meteen, die vergunning wil ik. En daar moet ik iets grappigs mee doen."

"Ik heb al tientallen reacties gehad."

Toen Claire de ramen van de zaak afplakte en de briefjes ophing, bleven veel voorbijgangers verbaasd staan. "Nadat ze het goed gelezen hadden, moesten ze gelukkig wel lachen. En ook op Instagram en Facebook heb ik al veel leuke reacties gehad." Claire is nu hard aan het werk om haar zaak ZUID. klaar te maken voor de opening. "Het wordt een koffiebarretje waar we ook lunch, taart en cake serveren. Maar je kan er ook kleding, accessoires en cadeauartikelen kopen." Eind augustus openen de deuren. En dankzij haar ludieke actie zal dat niemand ontgaan. "Iedereen weet nu dat ik daar zit", besluit Claire lachend.