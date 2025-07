Voetganger stapt onverwachts de weg op en wordt aangereden door bestelbus

Een voetganger is zondagmiddag op de Ringbaan Zuid in Tilburg aangereden door een bestelbus met aanhanger. Het slachtoffer stapte ter hoogte van het Willem II-stadion plotseling vanuit de bosjes de weg op, waarna de bestuurder van de bestelbus hem niet meer op tijd kon ontwijken.

Het slachtoffer kwam na de klap op de ruit en motorkap van de bus terecht. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

Eén rijbaan van de Ringbaan Zuid is afgesloten voor onderzoek door de politie.