Vrouwelijke bezoekster Efteling ontdekt man met mes

Een bezoekster van de Efteling zag vrijdag dat er een man met een mes op zak rondliep in het attractiepark. De Engelse vrouw deed de ontdekking toen ze samen met de man in de rij stond bij een attractie. Ze twijfelde geen moment en sprak een medewerker van de Efteling aan. Dat meldt de vrouw op X.

De Efteling bevestigt het voorval zondag. "De man in kwestie had verder geen kwade bedoelingen", zegt een woordvoerster. "Op het moment dat we hem er op aanspraken, leverde hij het mes zonder problemen in. Toen hij aan het einde van de dag naar huis ging, heeft hij het mes weer opgehaald."