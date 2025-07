Familieruzie escaleert: wapen gebruikt, één gewonde

Op de Van Ruusbroecstraat in Oosterhout is zondagavond rond zeven uur bij een ruzie in de familiaire sfeer iemand gewond geraakt. De verdachte is gearresteerd en meegenomen naar het bureau.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn is onbekend. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar.