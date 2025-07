Deze Brabantse renners gingen Mathieu van der Poel voor als geletruidragers

Mathieu van der Poel staat deze maandag in de gele trui aan de start van de derde etappe van de Tour de France. Zondag veroverde hij de leiderstrui door de langste etappe van de Ronde van Frankrijk, van Lauwin-Planque naar Boulogne-sur-Mer, te winnen. Van der Poel staat tweede in het klassement van Brabantse geletruidragers in de Tour als het gaat om het aantal dagen dat hij de trui heeft gedragen.

In 2021 veroverde Van der Poel voor het eerst de gele trui. Dit deed hij ook tijdens die Tour in de tweede etappe. Die leidde de renners toen van Perros-Guirec over 184 kilometer naar de Mûr-de-Bretagne. Die trui hield Van der Poel toen in totaal zes etappes om de schouders.

Wachten op privacy instellingen...

Ongelukje

Met in totaal zeven dagen in de gele trui is Van der Poel echter nog wel een stukje verwijderd van de koploper. De Brabander die de meeste dagen de leiderstrui in de Tour droeg, is Wout Wagtmans uit Sint-Willebrord. Hij droeg het gele tricot twaalf etappes, in de jaren 1954, 1955 en 1956. Zijn neef Rini Wagtmans lukte dit ook een keer, in 1971, maar volstrekt onbedoeld. Hij reed als knecht voor Eddy Merckx maar bleek tot zijn verrassing in het tweede deel van de eerste etappe, die uit drie delen bestond, net een punt meer gepakt te hebben dan zijn kopman. Dat maakte het verschil. In het derde deel offerde Wagtmans zich weer volledig op voor zijn Belgische kopman die daarop in Mulhouse het geel heroverde.

Wachten op privacy instellingen...

Wim van Est uit Fijnaart/Roosendaal bezet de derde plaats op de ranglijst van Brabantse geltruidragers, met vier dagen in het leiderstricot. Van Est was in 1951 de eerste Brabander en Nederlander die de gele trui in de Tour de France veroverde. Een dag later stortte hij in een zeventig meter diep ravijn en overleefde dat maar ternauwernood.

Wachten op privacy instellingen...

Verrassing

De meest verrassende Brabantse geletruidrager was Mike Teunissen van wielervereniging Schijndel in 2019. Hij moest tijdens de eerste etappe de lead-out doen voor de eindsprint. Hij was de laatste renner die zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen moest lanceren.

Wachten op privacy instellingen...

Op een kilometer van de finish ging Groenewegen echter onderuit en kon Teunissen ineens voor zijn eigen kansen gaan. Teunissen moest wel nog zien af te rekenen met sterke tegenstanders zoals Sonny Colbrelli, Peter Sagan en Caleb Ewen. Een finishfoto was nodig om te zien wie gewonnen had. Het bleek de renner die als 16-jarige naar wielervereniging Schijndel kwam. Teunissen was de eerste Nederlandse renner in dertig jaar tijd die het geel veroverde in de Tour. Hij mocht het leiderstricot uiteindelijk twee dagen dragen.

Mike Teunissen van team Jumbo-Visma straalt in de gele trui. (Foto: VI Images)

Huidig geletruidrager Mathieu van der Poel heeft zijn wielertalent overigens niet van een vreemde. Zijn vader Adrie was ook een vermaard wielrenner. Adrie droeg de gele trui eenmaal, in de Tour van 1984. Van der Poels opa, de Fransman Raymond Poulidor, lukte dit niet. Maar hij eindigde wel driemaal tweede in de Tour de France, in 1964, 1965 en 1974, en vijf keer derde. Andere Brabantse geletruidragers waren: Teun van Vliet (1988, drie etappes in totaal)

Jelle Nijdam (1987 en 1988, drie etappes)

Johan van der Velde (1986, twee etappes)

Jacques Hanegraaf (1984, twee etappes)

Gerben Karstens (1974, twee etappes)

Jan Janssen (1966 en 1968, twee etappes. Janssen won bovendien in 1968 als eerste Nederlander de Tour de France. Joop Zoetemelk uit Den Haag deed dat in 1980 en is daarmee de laatste Nederlandse winnaar.)