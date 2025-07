Doodgereden vrouw langs de weg gevonden door haar man, camping geschokt

De 79-jarige vrouw die zondagavond of -nacht werd doodgereden op de Landingsweg in Schijndel, is door haar eigen man naast de weg gevonden. Dat meldt de politie. De vrouw verbleef op een camping in dezelfde straat. De eigenaren van Camperplaats Landingshoeve blijven zichtbaar aangeslagen achter. "Ik ben compleet verbijsterd", vertelt de eigenaar in tranen. De bestuurder die haar aanreed, is nog altijd spoorloos.

"Geschrokken en bijzonder ontdaan", zo omschrijft de eigenaar zijn gevoel. "Net als heel de camping", vult hij aan. "Een vrouw op leeftijd gaat 's avonds haar hondje uitlaten. En dan gebeurt er dit", verzucht hij. "We hebben er nog een praatje mee gemaakt", zegt zijn vrouw emotioneel. Zondagavond rond half twaalf ging de vrouw nog even haar hondje uitlaten. Om half twee merkte haar man op dat zijn vrouw nog niet terug was. De man ging in de omgeving naar haar op zoek en vond haar overleden naast de weg. 'Machteloos'

De bestuurder reed door na de aanrijding. "Ze moeten zo'n gek pakken die dat doet, dat mag je opschrijven", vervolgt de campingeigenaar. "Neem je verantwoordelijkheid! Ik ben woest. Je voelt je machteloos."

De eigenaren willen niet met hun namen in het artikel. De vrouw zou slechts kort op de camping verblijven. Een tot twee nachten, zo schat de eigenaresse. Het ging niet om een vaste gast. Het slachtoffer, een vrouw uit het Zuid-Hollandse Rijnsburg, was rond halftwaalf zondagavond voor het laatst gezien. Haar man vond haar kort daarna overleden en met zware verwondingen op de Landingsweg. De hond is inmiddels terug bij de man, laat een woordvoerder weten. Het Belgische stel Luuk en Nicole verblijft ook op de camping. "Het was onze buurvrouw", zeggen ze emotioneel. "Het is echt heel erg. Het is nog te vers. De vakantie valt zo wel in het water." De politie sloot de weg af voor onderzoek:

Een buurvrouw heeft camerabeelden aan de politie gegeven, waarop te zien zou zijn dat een auto hard rijdt. "Ze rijden hier sowieso veel te hard", vertelt ze. Ook de eigenaar van de camping benadrukt dat. "Ze moeten hier gewoon flitspalen neerzetten." Zwarte BMW

De politie roept de bestuurder van het doorgereden voertuig met klem op zich te melden. "Ook iedereen die mogelijk informatie heeft over de bestuurder of het voertuig heeft vragen we dringend om die info te delen." De politie denkt dat gaat om een zwarte BMW X5-M, modeljaar 2018-2022.