Vrouw doodgereden: twee aanhoudingen en beschadigde BMW gevonden

De politie heeft maandag een 54-jarige man en 53-jarige vrouw uit Schijndel aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk van zondagnacht. Ook is er in een garage een kapotte BMW X5 gevonden die overeenkomt met de auto die bij het ongeluk is gezien. Bij het ongeluk op de Landingsweg in Schijndel kwam een 79-jarige vrouw om het leven.

Een van de verdachten is in Oirschot aangehouden en de ander bij een huis aan de Rooiseweg in Schijndel waar de politie onderzoek doet. De Rooiseweg ligt op steenworp afstand van de Landingsweg waar het ongeluk is gebeurd. De kapotte auto wordt weggetakeld. De man en vrouw zitten vast voor verhoor. Bij het ongeluk werd tussen halftwaalf en halftwee 's nachts een 79-jarige vrouw doodgereden. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte, reed daarna door. De man van het slachtoffer vond haar een paar uur later naast de weg.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink

