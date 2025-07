Man (23) dreigt met hakbijl, voorbijganger waarschuwt politie

Een man in de Van Ruusbroeckstraat in Oosterhout heeft zondagavond iemand bedreigd met een hakbijl. Het gebeurde rond kwart voor zeven. Een voorbijganger belde direct de politie, die snel ter plaatse was. Met hulp van een politiehond wisten agenten de 23-jarige Oosterhouter zonder veel moeite aan te houden.

Toen de agenten de verdachte zagen, richtten ze een stroomstootwapen op hem. Hierdoor konden ze de 23-jarige man snel en zonder geweld aanhouden. Hij wordt ervan verdacht het slachtoffer niet alleen te hebben bedreigd, maar ook mishandeld.



Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en zit daar vast. Maandag mag hij een verklaring afleggen over wat er precies is gebeurd. Er is aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling.