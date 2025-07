Glazenwasser na spannend avontuur weer gered: 'Dit was geen pretje'

De glazenwasser die bungelde in zijn bakje aan een woontoren in Eindhoven is gered. Zijn bak hing op zo'n vijftig meter hoogte aan de negentig meter hoge Vesteda Toren in het centrum van de stad. Het waren angstige momenten voor de man. Want door de wind slingerde het bakje van links naar rechts: "Dit was geen pretje."

De arm waaraan de bak hangt, deed het niet meer. Een speciaal reddingsteam van de brandweer kwam erbij om te kijken hoe ze de glazenwasser moesten redden.

Uiteindelijk wist een monteur het bakje weer in beweging te krijgen. De bak is langzaam weer omhoog getakeld naar het dak. Daar is de man opgevangen. De brandweer heeft het gereedschap van de glazenwasser aan een touw langs de gevel van de woontoren naar beneden laten zaken. De arm waarmee het bakje wordt bestuurd, werkt niet meer. De kabels hangen tegen de gevel. Eenmaal uit de bak was de glazenwasser blij gered te zijn. "Dit was geen pretje", zei hij tegen de brandweer. Zijn werk is echter niet af. Een hoop ramen moeten nog gewassen worden. "Misschien kom ik morgen terug voor de andere helft", zei de glazenwasser lachend.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink