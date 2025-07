Schouwburg op de schop, voorstellingen verhuizen naar pop-up theater

Wat er ook gebeurt ‘the show must go on’ dachten ze bij de verbouwing van Schouwburg De Kring. Terwijl het bestaande theater in het centrum van Roosendaal de komende maanden een volledige metamorfose ondergaat, wordt iets verderop een pop-up theater ingericht in een voormalig postsorteercentrum.

“Dit is natuurlijk niet een schouwburg met pluche stoelen en donkere gordijnen die mensen gewend zijn. Het is hier veel minder netjes met betonnen wanden en dikke buizen van de luchtafzuiging. We laten dit met opzet in het zicht zodat bezoekers ook dat echte ‘urban’ gevoel meekrijgen", zegt directeur Sloessen.

Anderhalf jaar moet de locatie van De Kring in het EKP-gebouw dienst doen als schouwburg. “Eigenlijk kunnen alle voorstellingen, met hier en daar wat aanpassingen, gewoon doorgaan. We hebben bij de programmering uiteraard wel rekening gehouden met welke uitvoeringen er geschikt zijn”, legt theaterdirecteur Jan-Hein Sloessen uit.

De tijdelijke inrichting van het EKP-gebouw kost 1,3 miljoen euro, acht ton meer dan was begroot. "Dit is natuurlijk naar. Maar het is het waard omdat alles wat we nu doen ook een investering is voor de lange termijn. We hebben hierover ideeën genoeg waarover we gaan nadenken wanneer hier deze drukte achter de rug is", zegt wethouder Koenraad.

Inmiddels krijgt de pop-up schouwburg in het EKP-gebouw langzaam vorm. In de grote voormalige sorteerruimte staan de tribunes in een flauwe u-vorm opgesteld. In het midden wordt over de betonnen vloer nog een houten bühne aangelegd. Drie zeecontainers op een andere plek in het gebouw zijn omgebouwd tot barretjes waar bezoekers terecht kunnen voor een drankje.

“We hebben zes weken om er een echt theater van te maken maar dat gaat zeker lukken. De programmering was nog best even spannend omdat we hier natuurlijk geen toneeltoren van dertig meter hoog hebben. Toch wilde ik de theatervoorstelling ‘The Wizard of Oz’ niet laten schieten. Vandaar dat mensen deze uitvoering nu bij onze collega’s in Bergen op Zoom kunnen zien”, legt directeur Sloessen uit.