NAC haalt aanvaller Soumano uit Frankrijk

NAC Breda heeft aanvaller Moussa Soumano overgenomen van Ajaccio, dat uitkomt op het tweede niveau in Frankrijk. De 19-jarige Fransman met Malinese roots tekent voor vier jaar, als de laatste details zijn afgerond. Dat meldt de nummer 15 van de Eredivisie van vorig seizoen.

"Moussa heeft een explosief profiel en wil graag beter worden", zei technisch directeur Peter Maas op de site van NAC. "Daarvoor is de Eredivisie een goed podium en NAC een grote uitdaging. Met Soumano krijgen we meer diepte en dreiging in de voorste linie. Hij kan op meerdere posities uit de voeten."