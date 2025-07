Mathieu van der Poel blijft in het geel, maar hij zal toch balen

Mathieu van der Poel heeft de gele trui behouden in de derde rit van de Tour de France. Zijn leidende positie in het algemeen klassement kwam geen moment in gevaar. Toch was er ook slecht nieuws voor zijn ploeg, Alpecin-Deceuninck.

Teamgenoot en winnaar van de eerste etappe, Jasper Philipsen, heeft de Ronde van Frankrijk moeten verlaten. De Belgische groene-truidrager kwam bij een tussensprint zo zwaar ten val dat hij niet meer verder kon.