Vader onder invloed mishandelt partner voor ogen van kinderen

De politie heeft zondagavond een man in Best aangehouden wegens ernstig huiselijk geweld. De verdachte, die zwaar onder invloed was, zou zijn partner hebben mishandeld in het bijzijn van hun twee jonge kinderen.

"Wat nooit went, zijn de casussen van huiselijk geweld, en al helemaal niet als kinderen daar getuige van zijn", schrijft de politie op Instagram. Volgens de politie zou de vrouw een weekendje weg zijn geweest naar Duitsland en had de vader de zorg voor de kinderen op zich genomen. “Gedurende het weekend hadden ze nog telefonisch contact. Alles leek prima te verlopen", aldus de politie. Maar toen de moeder zondagavond thuiskwam, hoorde ze volgens de politie haar kinderen huilen. "Binnen vond ze haar partner laveloos op de bank", schrijft de politie.

"We troffen een hevig geëmotioneerde moeder en twee jonge kinderen."

“Een blik op het aanrecht maakte veel duidelijk: een lege fles whisky en meerdere lege bierblikken", beschrijft de politie. De kinderen bleken het hele weekend geleefd te hebben op chips en cola. Toen de vrouw haar man daarmee confronteerde, escaleerde de situatie volgens de agenten volledig. De vrouw werd bij de nek gegrepen en kreeg meerdere klappen in haar gezicht. De politie kwam met spoed naar het huis. "Ter plaatse troffen wij bij de voordeur een hevig geëmotioneerde moeder met haar twee jonge kinderen", vertelt de politie.

"Hulpverlening gaat aan de slag."