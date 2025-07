Nieuwe brug blijkt niet zo veilig: tijdelijk netten aan beide kanten

De gemeente Breda heeft maatregelen genomen om de veiligheid op de Tolbrug te verbeteren. De oversteek over de Nieuwe Mark zou vooral voor kinderen gevaarlijk zijn, omdat de spijlen aan beide zijkanten te breed zijn. Hier zijn nu netten aangebracht.

De Mark werd een paar jaar geleden doorgetrokken, zodat de singel voortaan dwars door het centrum loopt. Als sluitstuk van het project werd in mei in hartje Breda de nieuwe Tolbrug geopend. Binnen een maand maakten inwoners van de stad zich zorgen. Kleine kinderen konden zo door de spijlen aan de zijkant heen vallen, vreesden ze. De gemeente liet toen in een reactie weten dat de spijlen aan de wettelijke eisen voldoen.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de maatregelen een tijdelijk karakter hebben. Ze onderzoekt samen met de architect van de brug hoe met gerichte, kleine aanpassingen het gevoel van veiligheid structureel kan worden vergroot. Belangrijk is wel dat deze niet ten koste gaan van het ontwerp of de functionaliteit van de brug, zo wordt ook gesteld.

"Ik zag het gelijk. De breedte tussen de spijlen is veertig centimeter en de leuning is een meter hoog. Daar past gewoon een kind doorheen. Het is een brug van een ton aan gemeenschapsgeld. Dan is het bijzonder knullig dat je van tevoren niet goed nagedacht hebt over de veiligheid.”

De gemeente ontkent dit, maar ze is dus nog aan het nadenken over verdere stappen. "We gaan kijken of er mogelijkheden zijn om dat onderdeel van de brug aan te passen", zo kondigde ze onlangs aan.

Olaf van der Bruggen is benieuwd naar de uitkomsten. Hij heeft raadsvragen gesteld over deze kwestie. De SP'er: "Ik ben blij dat de gemeente het signaal heeft opgepakt en dat er een noodoplossing is gekomen. Maar ik wil nog wel graag weten hoe dit kon gebeuren."