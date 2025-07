Frank Lammers: ‘België en Brabant? Dat klikt gewoon beter’

Nederland en België herenigd? "Never ever." Dat zegt Fank Lammers in Omroep Brabant-podcast 'Ni Na Lammers luisteren'. Het debat daarover werd door de Belgische premier Bart de Wever weer opgerakeld. Hij noemde de splitsing van België en Nederland 'misschien wel de grootste fout uit de geschiedenis' en pleitte voor een hereniging – al deed hij dat “op persoonlijke titel.”

Al eerder legden twee historici uit dat het heel onwaarschijnlijk is dat we ooit weer bij elkaar komen. En dat terwijl we een gezamenlijk oorsprongsverhaal delen en twee keer in de geschiedenis samen waren. Dat was tijdens de middeleeuwen onder het Bourgondische rijk en van 1815 tot 1830 als het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Frank Lammers heeft zijn twijfels bij een hernieuwde samenvoeging. Volgens hem zou vooral het Nederlandse deel beneden de rivieren best goed bij België passen. "Dat deel is katholiek, net als België. We vullen elkaar dus goed aan." Hij benadrukt ook zijn eigen gevoel bij de grens: “Zelfs ik, als Brabander, voel me meer thuis in België dan boven de rivieren.”

Maar helemaal terug naar de volledige Nederlanden moeten we volgens de acteur niet gaan. Dat zou een land zijn dat bestaat uit Nederland, België, Luxemburg en ook een deel van Frankrijk. Lille, Arras en Calais hoorden er in de middeleeuwen ook bij. “Kunnen we dan alleen het Vlaams sprekende deel adopteren? Want dat Franse deel hoef ik niet,” zegt podcastmaker Nina van den Broek.

De Lage Landen zoals ze in 1626 waren. (bron: Wikimedia Commons).

Er wordt gegrapt over het idee dat Wallonië dan misschien beter bij Frankrijk kan aansluiten. In dat scenario zouden Brabant, Zeeland, Limburg en België samen een sterk front vormen, waarbij Brabant 'opeens het centrum van het land wordt', aldus Nina. “Dan hebben we ook meer mensen met een zachte G. Dat zou fantastisch zijn.” Lammers nuanceert: “Dan krijg je een soort Joegoslavië-achtige situatie.” Hij schetst het plaatje van een ingewikkelde herindeling: “Friesland stoten we dan af, bij wijze van spreken, en Groningen ligt er dan tussenin als een soort van Baarle Hertog van de noordelijke provincie.” Toch is de liefde voor de culinaire voordelen onmiskenbaar. “Denk aan al die speciaal biertjes, aan die chocola, aan die frietjes met Belgische mayonaise.” Maar zal het ooit gebeuren? Nee, denken de makers. “Die tijd is geweest,” zegt Frank Lammers stellig. “En geloof me, de meeste Belgen zitten er ook echt niet op te wachten.”