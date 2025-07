Man verkracht en wurgt vrouw als 'een roofdier die een prooi neemt'

Een roofdier op zoek naar een prooi. Zo moet een 32-jarige man zich tijdens Koningsnacht 2024 in zijn woonplaats Tilburg hebben gedragen. Hij heeft die nacht meerdere jongere vrouwen aangesproken. Eén van hen werd het slachtoffer van verkrachting en poging tot doodslag. De rechtbank in Breda legde de Tilburger, Rishi P., maandag zeven jaar cel op.

Rond halfvier wilde de vrouw naar huis. Terwijl ze haar fiets aan het zoeken was, werd zij aangesproken door Rishi P. Hij dacht beet te hebben. Eerder die nacht had hij het vergeefs proberen aan te leggen met vrouwen, terwijl hij ondertussen aan zijn geslachtsdeel zat.

'Gezellige avond werd nachtmerrie' Het 22-jarige slachtoffer had van 26 op 27 april van het vorig jaar met huisgenoten Koningsnacht gevierd. De gezellige avond eindigde in een nachtmerrie, zo verwoordt de rechter het in zijn uitspraak.

Bij deze vrouw lukte het hem om haar mee te nemen naar een steegje, in de Korte Tuinstraat, in het centrum van Tilburg. Hij maakte er misbruik van dat zijn ‘prooi’ behoorlijk onder invloed was van drank en klaarblijkelijk weinig weerstand bood. Daarna duwde hij haar tegen de grond, pakte haar polsen stevig vast en stopte zijn penis in haar vagina. Ook wurgde hij haar.

De vrouw wist op een bepaald moment te ontsnappen en rende in paniek en hevig geëmotioneerd weg. Een getuige zag hoe ze hysterisch en huilend op deurbellen aan het drukken was. Het slachtoffer zei tegen die getuige dat ze verkracht was en zou dat ook verklaren tegen de politie, toen die zich over haar ontfermde.

Volgens de advocaat van P. moet rekening worden gehouden met het feit dat zijn cliënt nooit eerder met politie en justitie in aanraking is geweest. Ook was de verklaring van het slachtoffer, in de ogen van de raadsman, niet betrouwbaar en ontbraken in het dossier andere bewijsmiddelen. De officier van justitie, die overigens acht jaar had geëist, en de rechtbank dachten er anders over. Zo hechtten ze wel waarde aan de verklaringen van de getuige en van de agenten.

Poging tot doodslag

Verder was er DNA van P. gevonden op de hals en delen van de broekriem van het slachtoffer gevonden. Ook waren er bloeduitstortingen in de hals en bij de ogen en oren van de vrouw. P. was niet alleen bij haar binnengedrongen: hij heeft met kracht haar hals of keel vastgehouden en dichtgeknepen, zo concludeert de rechtbank. Ofwel poging tot doodslag.

De rechtbank had er heel veel moeite met dat P. geen verantwoordelijkheid of schuldbewustzijn heeft getoond. Hij had alleen oog voor zijn eigen seksuele behoeften. Het gevolg: de vrouw heeft sindsdien last van nachtmerries, durft niet in het donker over straat te lopen of te fietsen en vertrouwt niemand meer. De rechtbank vindt het ook vreselijk voor andere vrouwen, ook zij zouden zich door deze zaak niet meer veilig voelen.