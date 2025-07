Kroegeigenaar is na vier aanslagen moedeloos, maar strijdbaar

Kroegbaas Johan de Vos kreeg het de laatste acht maanden flink voor de kiezen. Sinds december was zijn café Boerke Verschuren in Breda maar liefst vier keer doelwit van aanslagen: van explosies tot brandstichtingen. Maandag plaatste de gemeente daarom een mobiele camera voor zijn deur. En zelf investeerde hij al bijna 100.000 euro in veiligheidsmaatregelen. "De moedeloosheid slaat toe, maar ik blijf strijdbaar."

"Toen vorige week de Explosieven Opruimingsdienst de hoek van de Ginnekenmarkt opdraaide, kwam dat toch wel even flink binnen", zegt Johan de Vos. Hij slaakt een diepe zucht. "Ik moet eerlijk zeggen dat de moedeloosheid wel toeslaat en ik zou er best om kunnen janken. Maar dat doe ik niet, want mijn strijdbaarheid wint het nog altijd!" Vier aanslagen in krap acht maanden tijd gaan de cafébaas van Boerke Verschuren niet in de koude kleren zitten. Het is een frustrerend gevecht tegen een onbekende en onzichtbare vijand. Nog altijd is voor De Vos niet duidelijk wie er achter de aanslagen zit. Het motief blijft daardoor volstrekt onduidelijk. En dat laat zijn sporen na.

"Als ze op een gegeven moment je gevel eruit blazen, heeft dat echt wel impact."

"Ik kan er prima mee leven dat ze mij een kwal vinden", zegt Johan de Vos terwijl hij toekijkt hoe er voor de deur van zijn kroeg een enorme mobiele camera wordt geplaatst. "Maar als ze op een gegeven moment je voorgevel eruit blazen, heeft dat echt wel impact. Ik ga niet zielig doen, maar het mist zijn uitwerking niet." De Vos weet zich met zijn problemen gesteund door burgemeester Paul Depla van Breda. Die laat het café gewoon open en geeft hulp in de vorm van extra surveillance en cameratoezicht. "Er is daar geen sprake van criminele activiteiten", aldus de burgervader.

De Vos is blij met de alle hulp. "Ik maak me vooral zorgen om mijn familie, medewerkers, vrienden en de buurt", vervolgt hij aangeslagen. "Daar wordt nog weleens snel aan voorbijgegaan door mensen. Dat maalt constant door je hoofd. Wakker liggen doe ik er niet van, want daar hebben ze gelukkig pilletjes voor."

Vernielde ruit bij Boerke Verschuren (Foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Dan wordt De Vos weer strijdbaar. "Ik zeg niet dat ik zelf geen angst ken, maar die is in ieder geval niet groot", laat hij met krachtige en overtuigende stem weten. "Zeker niet voor degene die de aanslagen pleegt, want ik weet niet voor wie ik bang moet zijn. Na een aanslag wordt er ook niks gezegd of geëist. Daarnaast zijn ze alle vier mislukt, dus de dader of daders zijn ook niet de scherpste messen uit de la." In januari werd na de derde aanslag een 18-jarige Bredanaar, waarschijnlijk ingehuurd door een opdrachtgever, gearresteerd en vastgezet. Hij wordt ook verdacht van de tweede aanslag maar is in afwachting van zijn proces nu op vrije voeten. "Heel bijzonder", zegt de caféhouder. "En ik heb grote moeite met het signaal dat hiermee wordt afgegeven. Onbegrijpelijk dat iemand de boel ongestoord kan opblazen en dan weer vrij rondloopt." Bekijk hier de beelden van eerdere aanslagen:

