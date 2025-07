Danny van Poppel krijgt gele kaart in Tour de France

Danny van Poppel uit Moergestel heeft maandag een gele kaart gekregen in de Tour de France. Die kreeg hij voor zijn aandeel in de valpartij in de laatste kilometer van de etappe.

Van Poppel werd achtste maar werd uiteindelijk voor straf teruggezet naar de 36ste plaats. Ook kreeg hij een gele kaart. De renner van Red Bull-Bora-Hansgrohe zag een hele hoop hectiek. "Het was echt niet normaal. Dit is de Tour, niemand remt voor elkaar. Dit was echt heel gevaarlijk", zegt hij tegen de NOS.

Derde gele kaart

"Of het vandaag te gevaarlijk was? Dat is een slecht excuus. Maar als je alleen al naar de laatste kilometer kijkt is het natuurlijk niet top. De straat zwaait van links naar rechts en iedereen zoekt de kortste weg. Iedereen sprint rechtdoor en dan gaan alle ruimtes dicht, dan wordt er vanzelf gevallen."

Het is voor Van Poppel zijn derde gele kaart van dit seizoen. De gele kaart werd begin dit jaar geïntroduceerd om het wielrennen veiliger te maken. Danny van Poppel was de eerst mannelijke renner die een gele kaart kreeg. Hij had tijdens de sprint van de tweede etappe van de Tour Down Under een renner gehinderd. Ook bij tijdens de zesde etappe in UAE Tour kreeg hij een gele kaart.

Schorsing bij meer kaarten

Een eerste gele kaart tijdens een koers geld net als bij voetbal als een waarschuwing. Pas bij een tweede gele kaart zijn er consequenties. Dan wordt de renner uit de koers gezet. En volgt er een schorsing van zeven dagen. Krijg binnen dertig dagen drie gele kaarten, dan wordt de schorsing verlengd met twee weken. Zes gele kaarten in een jaar is goed voor een schorsing van dertig dagen.

Ook drie andere wielrenners kregen gele kaarten voor het veroorzaken van valpartijen.