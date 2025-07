Tientallen verkeershufters zijn gewaarschuwd: dat pikt deze gemeente niet

De politie en de gemeente Den Bosch hebben samen tientallen inwoners op de radar die worden gezien als mensen die geregeld huftergedrag vertonen in het verkeer. Ze hebben een waarschuwingsbrief gekregen. Gaan ze opnieuw in de fout, dan worden ze keihard aangepakt. “We geven zo het signaal af dat dit in onze gemeente niet getolereerd wordt”, stelt burgemeester Jack Mikkers in een brief aan de gemeenteraad.

Verkeershufters bezondigen zich aan te hard rijden, onnodig geluidsoverlast veroorzaken met hun voertuigen, luide muziek laten horen en/of het negeren van stop- en inrijverboden. Vaak misdragen ze zich in drukke delen van de stad. Het kunnen jonge, oude, ervaren of juist minder ervaren bestuurders zijn.

Lui die in dit beeld passen en die onder de loep liggen, kunnen direct beboet worden in plaats van dat ze wegkomen met een waarschuwing, meldt Dtv nieuws. Onder bepaalde voorwaarden kan een agent een geregistreerde verkeershufter aanmelden voor een cursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid.

Verkeershufters met meer dan vier boetes in een jaar tijd blijken verantwoordelijk voor 40 procent van de ongelukken in de stad. Daarom gaven burgemeester en wethouders dit voorjaar het sein voor een pilot om het gedrag specifiek in de binnenstad aan te pakken. In onder meer de Hinthamerstraat, de Sint Jorisstraat en de Parade wordt veel overlast ervaren van groepen jonge mannen die rondjes rijden om te imponeren. Maar ook tegen bestuurders van fatbikes, die steeds vaker betrokken zijn bij ongevallen, wordt opgetreden. Fietsers, voetgangers en andere automobilisten storen zich hier enorm aan.

Bij de politie Oost-Brabant loopt een vergelijkbare actie om dit gedrag onder de aandacht te brengen: ‘Op de radar’. Deze aanpak heeft geleid tot het identificeren van 20 geregistreerde veelplegers uit de gemeente. Zij kregen allemaal een brief thuis waarin staat dat ze op deze lijst staan.

Aanpak gemeente

In navolging van de politie is de gemeente nu ook begonnen met het vastleggen van gegevens van de veelplegers. Hier is een lijst van 35 inwoners uitgekomen die zich meermalen hebben misdragen in het verkeer. Ook zij hebben allemaal een brief thuis ontvangen, waarin staat dat ze bij de gemeente bekend staan als veelpleger.

Door een aantekening bij hun naam, worden de verkeershufters nauwlettend in de gaten gehouden. Handhavers, zowel buitengewone opsporingsambtenaren als die van Stadstoezicht, kunnen vervolgens bijvoorbeeld een zogenoemd ‘STOP-gesprek’ houden. Dit kan al dan niet samen met ouders of verzorgers van die verkeershufters. Ook kunnen er in sommige gevallen bestuurlijke maatregelen worden opgelegd, zoals het verplicht volgen van gedrags- en educatietrajecten.

Effectief optreden

Vanaf deze zomer beschikt de Bossche handhaving over twee nieuwe motorvoertuigen die worden ingezet om effectief op te treden tegen huftergedrag in het verkeer.

Bij eerdere controles is de gemeente niet bepaald flauw omgegaan met hufterig gedrag. Zo werden er voertuigen weggesleept en in een aantal gevallen zelfs in beslag genomen.