27 vogels gestolen van vrijwilligers: 'Broedende moedervogel is weg'

27 vogels zijn in de nacht van zondag op maandag gestolen uit een volière in het Stadswandelpark in Eindhoven. Broedende moedervogels zijn weg, dus de eieren zullen nooit uitkomen en ook vogels die werden geschonken door een overleden lid zijn weg. "Alles is gewoon verknald", verzucht voorzitter Henk van Hout van vogelvereniging Aviarium.

Het is een trieste aanblik: doorgeknipt gaas en teleurgestelde vrijwilligers. “Het is echt heel erg. Dit is gewoon brutaal", verzucht de 72-jarige Henk. Een alerte parkbezoeker belde Henk maandagochtend met het slechte nieuws. Kanaries, zebravinken, grasparkieten en een kwartel: geen spoor meer van de vogels. Het gaas van de volière is doorgeknipt. “Dat is heel dik, dat krijg je niet zomaar kapot. We hebben het nu maar weer dicht gevlochten, maar het is niet fraai.” De totale waarde van alle dieren is 'slechts' 75-100 euro. De emotionele schade is veel groter voor de vogelvereniging. “Een kwartel was aan het broeden. De eieren zullen niet uitkomen”, treurt Henk.

Ook schrijnend: de vogels van een overleden lid zijn weg. “De familie wilde dolgraag dat we zijn twee gele kanaries in de volière zouden doen. Ze zijn weg. Heel triest, maar we kunnen er niets aan doen." Wat het met hem doet? "Dat zie je nu", zegt hij, terwijl de tranen over zijn wangen lopen. “Bewust hebben we geen dure vogels in de kooi. Je weet dat dit kan gebeuren”, vertelt Henk. “Een jaar of vier geleden is de volière volledig leeggeroofd.”

De eieren van de kwartel hebben geen moeder meer (foto: Raymond Merkx).

Geen camera's

Camera’s hangen er niet vanwege privacyoverwegingen. “De bezoekers moeten vrij en blij kunnen kijken.” De vereniging overweegt nu om alsnog camera’s te gaan plaatsen. De club heeft aangifte gedaan bij de politie. Nog zo’n 30 vogels zijn er over. Henk noemt zichzelf ‘helemaal gevleugeld’ en raakt niet uitgepraat over vogels. Al sinds zijn zesde is hij verknocht aan de dieren. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen dagelijks naar de vogels kijken. Opa’s en oma’s komen met hun kleinkinderen. We krijgen zoveel respect." Daar probeert hij zich maar aan op te trekken. De iconische vogelkooi staat al sinds 1955 in het park. Over stoppen willen de vrijwilligers dan ook niets horen. "Wij strijden gewoon door. Dat moet!"

Henk geeft de overgebleven vogels eten (foto: Raymond Merkx).