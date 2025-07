Gemeente waarschuwt tientallen verkeershufters, maar: 'Dat werkt maar kort'

In Den Bosch zijn verkeershufters gewaarschuwd. Twintig van die aso's achter het stuur kregen de afgelopen tijd een brief thuis waarin staat dat er op ze gelet wordt. De bedoeling is dat ze nu hun gedrag aanpassen. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen heeft niet veel vertrouwen in deze aanpak. "Je moet zelf willen veranderen. Dreigementen werken niet of maar kort."

De verstuurde brieven zijn onderdeel van een project van de gemeente Den Bosch en de politie omdat een klein clubje verkeershufters relatief een groot deel van de ongelukken veroorzaakt. De hoop is dat de ontvangers van de brief zich meer gaan gedragen omdat ze onder een vergrootglas liggen. Voor hen geldt: geen waarschuwingen, maar meteen bekeuren, eventueel op cursus en bij een ernstige overtreding inbeslagname van de auto.

"Er is altijd een groep overtreders die ongevoelig is voor straffen. Het kan ze niks schelen. Soms hebben ze gewoon een kort geheugen", gaat verkeerspsycholoog Tertoolen verder. "En dan nog, als iemand een paar jaar niet bekeurd is, wil dat nog niet zeggen dat hij zich gedragen heeft in het verkeer. Hij is misschien niet betrapt."

Dat sommige automobilisten zich niet in de hand houden, heeft volgens de verkeerspsycholoog Tertoolen een aantal redenen. Ten eerste voelen we ons anoniem in de auto. "Zo voelen we ons niet kwetsbaar", legt hij uit. "Veel experimenten in de psychologie tonen aan dat we grenzen verleggen als we ons anoniem voelen en dat we dan baldadiger gedrag vertonen."

Daarnaast geeft een auto volgens Tertoolen een gevoel van macht. "Met een simpele voetbeweging laat je een machine brullen en dan voel je je king of the road. Dat geeft het gevoel dat je controle over alles hebt."