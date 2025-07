Politie trekt vuurwapens voor man (21) met nepwapen

Een 21-jarige man uit Rijen is dinsdagmiddag aangehouden bij een winkelcentrum in Arnhem omdat hij met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Meerdere agenten gingen met getrokken wapens op de man af. Die bleek uiteindelijk geen echt wapen op zak te hebben, maar een aansteker in de vorm van een pistool.

Rond het middaguur renden meerdere agenten het plein op, nadat ze een melding hadden gekregen van een verdacht voorwerp. De verdachte zat op een bloembak en werd volgens een speciale procedure overmeesterd.