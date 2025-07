Adriana wachtte haar man op toen hij uit de douche kwam en stak hem neer

Adriana de M. (60) uit Klundert heeft haar man opgewacht met een mes en gestoken toen hij uit de douche kwam. Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Breda tijdens een tweede tussentijdse zitting. De vrouw stak haar man op 25 januari neer in hun huis aan de Van Gaasbeekstraat in Klundert.

Adriana moet huilen als ze van de rechter het woord krijgt. Ze wil graag naar haar familie en ze moet veel regelen, vertelt ze snikkend. Volgens haar advocaat zijn er heel veel dingen gebeurd in de weken die vooraf gingen aan de steekpartij en is er genoeg reden om Adriana de M. in vrijheid haar proces te laten afwachten. Haar advocaat schetste kort een beeld van hoe het er tussen Adriana en haar man aan toe ging voorafgaand aan de steekpartij. Zo was haar man weken spoorloos, bleek hij al anderhalf jaar geen baan meer te hebben. Ook zou de man gelogen hebben over een kankerbehandeling. Geld voor cruise kwijt

Adriana zou met haar zus op een mooie cruise gaan, maar dat geld, ruim 11.000 euro, is ook kwijt. Inmiddels heeft de zus van Adriana daar aangifte van gedaan en is de man verhoord.

Volgens de advocaat van Adriana is zij bedreigd door haar man in de weken voor de steekpartij. Het lijkt erop dat Adriana geen andere uitweg zag dan haar man met een mes op te wachten. En daarom gaat Adriana voorlopig vrijlaten de officier van justitie te ver. Op zo’n poging tot doodslag staat jaren cel en Adriana nu vrijlaten zou niet uit te leggen zijn. De rechtbank is het met de officier eens en besliste dat Adriana in de cel moet blijven. Ze mag ook niet vrij met een enkelband of met een gebiedsverbod. Scheiden vanuit cel is lastig

En dat is een klap voor de 60-jarige vrouw. Vanuit de cel kan ze moeilijk de echtscheidingsprocedure uitvoeren. Die verloopt moeizaam, omdat haar ex-man niet mee zou werken. De inboedel is nog niet verdeeld en haar ex zou ondertussen al spullen op Marktplaats verkopen en haar auto op zijn naam hebben gezet. Opvallend genoeg wordt Adriana gesteund door de dochter van haar ex en een andere ex van hem. Zij staan achter Adriana, omdat zij weten dat haar ex-man ‘geen lieverdje is’. Op 19 september is een nieuwe pro formazitting gepland. Mogelijk wordt de zaak in november inhoudelijk behandeld.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.