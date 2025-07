Man die wijk in Roosendaal in zijn greep hield, had luchtbuks in huis

De man die vorige week urenlang voor opschudding zorgde in de Fatimawijk in Roosendaal had een luchtbuks in zijn bezit, dat meldt zijn advocaat. Of er andere wapens in het huis zijn gevonden, wil ze niet vertellen. Wel zegt ze dat er in de woning geen explosieven zijn aangetroffen.

De man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van illegaal wapenbezit en bedreiging. Hij blijft nog zeker tot volgende week woensdag vastzitten.