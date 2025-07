Bosschenaren blij met aanpak verkeershufters: 'Hebben schijt aan iedereen'

Bewoners van de binnenstad van Den Bosch zijn blij dat de gemeente verkeershufters nog harder gaat aanpakken. 35 overlastgevers met meer dan vier boetes in één jaar hebben een waarschuwingsbrief op de mat gekregen. Dat vinden buurtbewoners die overlast hebben een goed idee, al vragen zij zich ook af of die brief een verschil gaat maken. "Ze hebben schijt aan iedereen", denkt een omwonende.

"Ik heb geen brief op de mat gehad", lacht Annette die in de binnenstad van Den Bosch woont. "Ik erger me ontzettend aan het hufterige gedrag dat automobilisten hier vertonen. Ik hoor veel lawaai door het geknetter van de uitlaten als automobilisten gas bij geven. De auto's rijden ook de verkeerde kant op in de smalle straatjes hier." De bewoonster vindt het goed dat de gemeente extra gaat handhaven op verkeershufters. "Maar ik vraag me af wat het effect van zo'n brief is. Ze hebben schijt aan iedereen en doen alsof de weg van hun is. Het is in ieder geval een signaal vanuit de gemeente, want de binnenstad is van ons allemaal", zegt Annette. Een andere voorbijganger vraagt zich ook af wat de waarschuwingsbrieven gaan doen. "Ik zag net nog een auto razendsnel voorbij rijden. De plantenbakken op straat die de snelheid zouden moeten minderen, heeft de bestuurder niet eens gezien denk ik. Zou iemand de brief goed lezen en zich er iets van aantrekken?"

Dat denkt een man die voorbij loopt niet. "Zo'n brief gaat direct de prullenbak in", zegt hij. Toch gaat de gemeente 's-Hertogenbosch zich minder focussen op losse verkeersovertredingen en meer kijken naar veelplegers. Door deze groep verkeershufters persoonlijk aan te spreken, hopen ze hun gedrag te veranderen. "De brief zelf zal misschien weinig veranderen, maar het feit dat we deze mensen in beeld hebben en dat zij niet anoniem dit gedrag kunnen vertonen, helpt", denkt burgemeester Jack Mikkers. Juist die anonimiteit maakt dat sommige verkeersdeelnemers zich soms niet in de hand houden. "Veel experimenten in de psychologie tonen aan dat we grenzen verleggen als we ons anoniem voelen en dat we dan baldadiger gedrag vertonen", legde verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen eerder uit.

Niet alleen automobilisten hebben een brief ontvangen, maar ook bestuurders van fatbikes. "Uit gesprekken met bewoners van de binnenstad blijken zij soms ook vervelend gedrag te vertonen, omdat ze overal mogen komen en soms met hoge snelheid voorbij rijden", zegt Mikkers. Dat merkt Marja ook, zij wandelt wekelijks door de binnenstad van Den Bosch. "Dan rijden ze in een groepje net zo hard voorbij als ze willen en roepen ze: 'oma, ga eens opzij'. Waar slaat dat op", vraagt Marja zich af. "Ik vind het heel asociaal, net als de auto's die voorbij scheuren, midden op de weg draaien en tegen het verkeer in rijden. Ze zouden de binnenstad autovrij moeten maken."

"Als je er iets van zegt, krijg je een grote mond."