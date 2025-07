Rusland schuldig aan neerhalen MH17

Rusland is schuldig aan het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne, bijna 11 jaar geleden. Dat oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (Frankrijk) woensdag. Het is voor het eerst dat een internationale rechtbank heeft geoordeeld over de rol van Rusland bij de ramp.

De rechter vindt dat Rusland mensenrechten heeft geschonden. Zo heeft het land het leed voor de nabestaanden vergroot door het verspreiden van desinformatie en het niet meewerken aan het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Daarnaast beperkte Rusland de toegang tot de plek waar het toestel was neergestort. Het hof was unaniem in zijn uitspraak van de MH17-zaak. Niet van belang wie er op de knop drukte

Nederland daagde Rusland vijf jaar geleden voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege zijn aandeel bij het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne. Bij die ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Onder hen waren vijftig Brabanders. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines was onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur, Maleisië. Drie uur na vertrek werd het toestel boven Oost-Oekraïne in bezet gebied neergehaald. Volgens de rechter is het voor deze zaak niet relevant of de buk-raket door een Russische separatist of een Russische militair is afgeschoten, omdat Rusland verantwoordelijk was voor het materieel.

Schadevergoeding van Rusland

Nu Rusland schuldig is verklaard, kan het Hof voor de Rechten van de Mens eisen dat het land een schadevergoeding moet betalen. De kans dat Rusland die gaat betalen, is heel klein. Het land is niet meer aangesloten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Rusland zelf heeft altijd alle betrokkenheid ontkend. Demissionair minister-president Dick Schoof laat via X weten dat de uitspraak 'een belangrijke stap richting gerechtigheid' is. "Mijn gedachten zijn vandaag bij alle nabestaanden die hun familie, geliefden en vrienden al meer dan tien jaar moeten missen." Rusland eerder al veroordeeld

Een aantal nabestaanden diende eerder al een klacht in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De rechters hebben daarover nog geen uitspraak gedaan.

Wat is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens? Bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg kunnen zowel burgers als landen een klacht indienen tegen een (ander) land. Het moet dan gaan over een schending van het Verdrag van de Rechten van de Mens. Het EHRM is een onderdeel van de Raad van Europa, waar bijna 50 landen bij zijn aangesloten. Elk land levert één rechter voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Tot 2022 was Rusland ook aangesloten bij de Raad van Europa, maar nadat het land Oekraïne binnenviel is het land eruit gezet. De uitspraken van het hof, dus ook de MH17-uitspraak, zijn definitief. Er is dus geen hoger beroep mogelijk.

Het is voor het eerst dat een internationale rechtbank uitspraak doet in de MH17-zaak. Twee maanden geleden concludeerde de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie al dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17. Moord op 298 inzittenden

Op 17 november 2022 veroordeelde de rechtbank bij Schiphol twee Russen en een Oekraïner tot een levenslange gevangenisstraf voor hun rol bij de MH17-ramp. Het drietal Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko waren betrokken bij het verplaatsen en gebruiken van de BUK-raket waarmee het toestel uit de lucht werd geschoten. De Nederlandse rechters veroordeelden hen voor de moord op alle 298 inzittenden, ook al hebben zij niet zelf op de knop gedrukt. Rusland heeft altijd geweigerd de veroordeelden aan Nederland uit te leveren. Een vierde verdachte, ook een Rus, werd destijds door de rechtbank vrijgesproken. Omroep Brabant maakte vorig jaar de documentaire 'MH17: 10 jaar later - Als je alles kwijt bent' over Paul uit Nuenen, die in één klap zijn hele familie verloor:

