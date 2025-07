Oud-prof verdacht van sekschats met 16-jarig meisje

Een voormalige profvoetballer (40) uit Waalwijk is 14 april aangehouden voor het seksueel benaderen van een zestienjarig meisje. Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Breda. De oud-prof, die onder meer speelde voor Helmond Sport en Willem II en assistent-trainer was bij FC Den Bosch, mag zijn proces in vrijheid thuis afwachten.

De man was dinsdag niet naar de zitting gekomen en zijn advocaat ook niet. Het ging dan ook slechts om een eerste regiezitting. De 40-jarige oud-voetballer wordt ervan verdacht dat hij een meisje van 16, dat hij kende van zijn voetbalschool, allerlei seksvoorstellen heeft gedaan.