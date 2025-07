MH17-nabestaanden opgelucht na vonnis: 'Had de hemel maar bezoekuren'

Gerechtigheid en erkenning. Dat is het gevoel dat MH17-nabestaanden overhouden aan de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens woensdag. De rechter oordeelde dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014. Nabestaande Anton Kotte is er stil van: "Had de hemel maar bezoekuren, dan had ik het ze graag willen vertellen."

De rechter vindt dat Rusland mensenrechten heeft geschonden. Zo heeft het land het leed voor de nabestaanden vergroot door het verspreiden van desinformatie en het niet meewerken aan het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Daarnaast maakte Rusland het hulpverleners moeilijk om de rampplek te bereiken. Niet eerder boog een internationale rechtbank zich over de MH17-ramp. Bart en Jeanne Hornikx uit Goirle waren aanwezig bij de historische uitspraak in het Franse Straatsburg. "We zijn opgelucht. Eindelijk krijgen we erkenning voor het leed dat ons is aangedaan. Dit geeft ons voldoening", vertelt Jeanne.

"Wij wisten al langer dat Rusland schuldig is."

Het stel moet hun dochter Astrid en schoonzoon Bart Lambregts missen sinds de ramp. "Wij wisten al langer dat Rusland schuldig is, maar nu zegt deze rechter het ook." Ze dienden zelf eerder ook al een claim in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die wordt op een later moment behandeld. De illusie dat ze ooit een schadevergoeding van Rusland krijgen, hebben ze niet. Anton Kotte uit Eindhoven verloor drie gezinsleden bij de ramp: zoon Oscar, schoondochter Miranda en kleinzoon Remco. Ook hij legde honderden kilometers af om de uitspraak rechtstreeks te kunnen horen en spreekt ook van gerechtigheid. "Ik ben er stil van", vertelt hij.

Nabestaande Anton Kotte (midden) volgde de uitspraak in de zaal (foto: Antonin UTZ/Associated Press/ANP)

"Had de hemel maar bezoekuren, dan had ik het ze graag willen vertellen, maar dat gaat niet. Ondertussen probeer ik er alles aan te doen om genoegdoening te krijgen voor die drie daarboven.”

"Het rakelt weer gevoelens van onrecht en woede op."

Hij is verrast door de ‘weloverwogen’ uitspraak. “Rusland is op alle punten schuldig bevonden. Dit is heel bijzonder. Het feit dat we nu de optelsom kunnen maken van drie uitspraken die dezelfde richting op wijzen: De rechtbank in Den Haag, de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie en nu dus het Mensenrechtenhof. Daar kunnen wij mee de boer op.” Of Rusland zich daar iets van aantrekt? "Dat land heeft er waarschijnlijk geen boodschap aan. Maar we kunnen hiermee wel de wereld waarschuwen: doe geen zaken met Rusland. Rusland is onbetrouwbaar."

Vlak voor de uitspraak werd er onder meer door Bart en Jeanne Hornikx nog gemonstreerd (foto: Antonin UTZ/Associated Press)

Paul Marckelbach uit Nuenen hoopt ook dat die boodschap de rest van de wereld bereikt. "Het recht heeft gesproken en alles ligt nu open en bloot op tafel.” Hij wordt emotioneel als de uitspraak tot hem doordringt. “Het rakelt weer gevoelens van onrecht en woede op. Het drijft nu aan de oppervlakte", vertelt hij na afloop.

"Dit hoofdstuk is afgesloten, maar het boek is nog lang niet uit."

Paul verloor zijn moeder Christiene, zwager Antoine, zus Simone en neefjes Quint (7) en Pijke (3). “Ik ben blij dat nu is gezegd dat het schandalig is wat Rusland heeft gedaan. We hebben als nabestaanden erkenning gekregen.” Maar ook hij denkt dat Rusland deze uitspraak negeert. “Ze willen toch zo graag het mannetje zijn? Beken dan schuld", reageert hij een beetje boos. "Maar dat gaat denk ik nu niet gebeuren. Misschien ooit, als er een ander regime is." Zo denken ze er alle vier over. Jeanne Hornikx vult nog aan: “Dit hoofdstuk is afgesloten, maar het boek is nog lang niet uit. Wij gaan door. We hopen dat Rusland ooit sorry zegt.”

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Onder hen waren 50 Brabanders. Het vliegtuig van Malaysia Airlines was onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur, Maleisië. Drie uur na vertrek werd het toestel met een buk-raket boven bezet gebied in Oost-Oekraïne neergehaald.

Omroep Brabant maakte vorig jaar de documentaire 'MH17: 10 jaar later - Als je alles kwijt bent' over Paul uit Nuenen, die in één klap zijn hele familie verloor: