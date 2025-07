Mathieu van der Poel mag gele trui in de Tour nog dag langer dragen

Mathieu van der Poel gaat ook woensdag in de gele trui van start in de Tour de France. Dinsdag, tijdens de vierde rit van de Ronde van Frankrijk, kwam zijn leidende positie in het algemeen klassement opnieuw niet in gevaar. Hij werd tweede achter Tadej Pogacar.

De vierde etappe ging over ruim 174 kilometer, van Amiens naar Rouen. Het was een rit die minder saai verliep dan maandag. De finale was best pittig, met drie colletjes van de vierde en twee van de derde categorie.