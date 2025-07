Man meldt zich bij politie om schieten met stalen balletjes

Bij de politie heeft zich iemand gemeld die in Deurne met stalen balletjes heeft geschoten. De dader verklaarde dat hij de balletjes gebruikte om duiven uit zijn tuin te verjagen. Hij was zich niet bewust van de gevolgen van zijn handelen, zo laat de politie weten. “Dit had heel anders kunnen aflopen”, zei een bewoner onlangs.

Of de man die zich heeft gemeld, met een katapult in de weer is geweest of een ander wapen, is niet bekend gemaakt. Er raakte niemand gewond, maar bewoners maakten zich zorgen. De stalen balletjes hadden een doorsnee van ongeveer een centimeter. Bij een van de beschietingen werd een dakraam verbrijzeld.

Vorige maand werd bekend dat er meerdere ramen en lichtkoepels in de Atalanta, een straat in Deurne, waren vernield door afgeschoten balletjes. Vermoedelijk werden die vanaf de Randweg met een katapult afgeschoten.

Het vermoeden dat Ron Zijpveld, een van de bewoners van de Atalanta, had lijkt uit te komen. “Misschien heeft iemand last van duiven en heeft hij of zij geen idee waar de balletjes terechtkomen, maar het is levensgevaarlijk. Ik hoop dat het stopt, want ik ben er helemaal klaar mee", zei hij toen tegen een verslaggever van Omroep Brabant.

Zijpveld vertelde ook dat hij en zijn gezin ontzettend schrokken toen ze eind juni in de tuin aan het eten waren. “We hoorden een flinke klap op het dakraam: het was helemaal verbrijzeld. Dit had heel anders kunnen aflopen. Het is wachten tot er gewonden vallen", zo zei hij ook. Dat is gelukkig voor zover bekend niet gebeurd. Mogelijk zijn er wel duiven geraakt.

Bij buurman Mark belandde drie jaar geleden een balletje op zijn dakraam. "Het raam heeft een flinke kras opgelopen. We dachten eerst aan een kwajongensstreek, want het is anderhalf jaar rustig geweest. Maar nu is het weer begonnen", zei Mark. Uit voorzorg had hij een dochter een slaapkamer aan de andere kant van het huis gegeven om te voorkomen dat er een balletje dwars door een slaapkamerraam zou knallen.

Het is niet bekend hoe lang de man die zijn methode bij de politie heeft opgebiecht, duiven probeerde te verjagen met die balletjes. Hij kan mogelijk rekenen op forse schadeclaims. Buurtbewoners hebben aangifte gedaan van de vernielingen.

