Buurtbewoner hoort harde knal, politie onderzoekt schietpartij

Aan het Rivierenplein in Den Bosch is dinsdagavond rond acht uur geschoten. Het is niet bekend hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren. Er is één lege huls gevonden. Een buurtbewoner zegt net voor acht uur een harde knal te hebben gehoord. "Ik denk een schot, maar dat weet ik niet zeker, het was in ieder geval een harde knal." Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Nog veel vragen

"Veel is nog onduidelijk", meldde een woordvoerder eerder op de avond. Zo is onbekend of er iemand gewond is geraakt en hoe vaak en naar wie of wat er is geschoten. Zo wordt onder meer in een appartementencomplex in de buurt, aan de Sumatrastraat, onderzocht of daar een of meer kogels zijn ingeslagen.

Dat er geschoten is, weet een vrouw die in deze omgeving woont, zeker. Ze weet ook te melden dat rond het tijdstip van de schietpartij een man of vijftien bij elkaar stond op het Rivierenplein. Een andere persoon was het opgevallen dat er toen ook een auto wegreed, al is onduidelijk of dat iets met het incident te maken heeft.

Winkelcentrum voorlopig afgezet

De schietpartij was in de buurt van een klein winkelcentrum, waar onder meer filialen zijn gevestigd van Jumbo en Primera. Het plein blijft voorlopig afgezet. Forensische opsporing en de recherche zijn ingeschakeld.

De politie vraagt via Burgernet aan getuigen om zich te melden of om camerabeelden aan te bieden. Of dit iets heeft opgeleverd, is onbekend.