Voetganger met koffers gewond bij aanrijding in het donker

Een voetganger is dinsdagavond rond kwart over elf aangereden op de Structuurweg in Schijndel. De 43-jarige man liep met meerdere koffers over de 70-kilometerweg toen hij werd geschept door een auto die in de richting van Sint-Oedenrode reed. Hij heeft dezelfde avond nog het ziekenhuis kunnen verlaten.

Twee ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. De inhoud van de bagage lag verspreid over de weg. De automobilist zag de man te laat op het donkere weggedeelte. De bestuurder, een 51-jarige man uit Schijndel, bleef ongedeerd.

Mensen verklaren dat ze het slachtoffer eerder op de avond, rond kwart over zeven hebben zien lopen. De politie kan dat bevestigen en was eerder op de avond zelfs ter plaatse omdat de man te voet op een 80 kilometerweg wilde gaan lopen. De Structuurweg werd in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Waarom de de man over de drukke, onverlichte weg liep, is niet duidelijk.

