Vrouw op fatbike in kritieke toestand na aanrijding met auto

Een vrouw op een fatbike is dinsdagnacht in Best ernstig gewond geraakt toen ze werd geschept door een auto. Dat gebeurde op de Eindhovenseweg Zuid.

Het ongeluk gebeurde toen het vrouw de weg overstak bij de Dieze. Door de klap kwam het slachtoffer meters verderop terecht. De fatbike lag nog een stuk verder. Volgens getuigen reed het slachtoffer door rood.

Twee ambulances en een traumaheli kwamen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De officier van dienst liet weten dat het slachtoffer niet aanspreekbaar was en er slecht aan toe is. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Het was druk op de weg door de kermis in het dorp. De politie zette de kruising af en deed sporenonderzoek. Ook wordt nog onderzocht hoe snel de auto reed. Op de plek waar de aanrijding gebeurde, gaat de snelheid op de weg van 50 naar 80 kilometer per uur.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.