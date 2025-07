Weer vlammenzee in Breda, zes auto's tegelijk in brand

Zes auto's zijn dinsdagnacht door brand verwoest aan de Bisschopshoeve in Breda. Het vuur ontstond vermoedelijk in een geparkeerde Audi en sloeg daarna over naar de andere wagens. Begin mei was er op precies dezelfde plek ook een grote autobrand met meerdere auto's. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en of er een verband is met de eerdere autobrand.

De hulpdiensten kregen rond tien voor drie uur 's nachts de eerste melding binnen van een autobrand. Het vuur sloeg al snel over op de andere auto's. De brandweer was lange tijd bezig om de brand te blussen.

De politie heeft sporenonderzoek gedaan en met bewoners uit de buurt gesproken. Niemand is aangehouden. "Uiteraard wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke brandstichting", meldt de politie. "Er zijn al eerder op deze locatie autobranden geweest. Of dat deze incidenten met elkaar te maken hebben, is uiteraard ook onderdeel van het onderzoek." Aan mensen die mogelijk meer weten, wordt gevraagd om zich te melden. Brand op dezelfde plek

Ruim twee maanden geleden gingen er ook zes auto's in vlammen op, op precies dezelfde plek. De wagen van Lowie, een van de flatbewoners, stond eveneens in brand. Hij stapte met gevaar voor eigen leven in zijn auto en reed deze weg uit de gevarenzone, tussen de knallen en vlammen door.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.