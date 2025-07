Buurtbewoners radeloos na zes nieuwe autobranden: 'Het wordt steeds gekker'

Zes auto’s gingen dinsdagnacht in vlammen op aan de Bisschopshoeve in Breda. Voor bewoners van de naastgelegen flat is het de tweede keer in een paar maanden tijd dat hun auto's worden getroffen door brand. Ze zijn radeloos: "Bij elk geluid zitten we overeind in bed."

"Onvoorstelbaar", zegt Piet van Toren terwijl hij samen met zijn vrouw spullen uit hun verbrande auto haalt. "In mei bleef mijn auto gespaard, maar nu is hij total loss. We gaan de verzekering maar weer bellen, wat moeten we anders?" Zijn vrouw heeft er geen woorden voor. "Waar gaat het naartoe? Het wordt steeds gekker." Lowie Vermeulen wist zijn auto deze keer op tijd weg te zetten. "De vorige keer ben ik nog door de vlammen heen gereden. Nu stond mijn auto gelukkig aan de andere kant", wijst hij. Zijn wagen heeft nog schade van de eerste brand. "Er moet iets gebeuren, want dit kan zo niet. Bijvoorbeeld camera’s en hekken plaatsen, en zorgen voor meer licht. Wij slapen niet meer. Bij elk geluid zitten we overeind in bed." De brandweer was lang bezig met het blussen van de vlammenzee: