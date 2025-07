Anne ontdekt dickpic op autoruit en zet achtervolging in

Een man heeft dinsdagavond op de Westerparklaan in Breda verschillende polaroids van zijn penis op de autoruiten van vrouwen neergelegd. Anne* had er net een uurtje pilates op zitten bij de sportschool toen ze naar haar auto liep en de dickpic ontdekte. Ze bedacht zich geen moment en ging achter de man aan.

De 33-jarige Bredase had de man al opgemerkt toen ze aankwam bij de sportschool. "Hij zat in zijn auto, zonder dat hij uitstapte of wegreed. Dat vond ik best raar", vertelt ze woensdagochtend.

"Op de polaroid stond een erectie."

Helemaal verrast was ze daarom niet toen ze bij terugkomst aan de bestuurderskant van haar auto een polaroid zag tussen de rubbers van de zijruit. "De foto zat omgekeerd, waardoor ik in eerste instantie niets zag. Toen ik 'm omdraaide, zag ik een erectie. En die man zat nog steeds in zijn auto naar me te kijken." Een paar seconden dacht ze na wat ze moest doen. "Ik bedacht dat ik zijn kenteken moest hebben, maar tegelijkertijd hield ik er rekening mee dat hij zou flippen als ik 'm zou filmen of fotograferen." Anne besloot terug te lopen naar de sportschool om melding te maken van de perverse actie. Terwijl ze naar binnen liep, zag ze de man wegrijden en een stukje verderop in een woonwijk parkeren.

Daarna volgde een heuse heldinnenactie. Anne liep terug, pakte haar auto en reed naar hem toe terwijl ze ondertussen een vriend belde. "Ik wist dat ik die nummerplaat moest hebben. Al bellend gaf ik het kenteken, het merk van de auto en de kleur door terwijl m'n vriend alles noteerde. Die kerel zag me en dook meteen weg naar de passagiersstoel. Daarna ging hij er met hoge snelheid vandoor."

De dickpics (foto: Anne).

Terug bij de sportschool bleek dat meer vrouwen de onaangename verrassing hadden gevonden op de autoruit. "Het waren allemaal verschillende polaroids", zegt Anne. "Die van mij was in kleur, de rest was zwartwit of sepia." In totaal zaten de plaatjes op vier of vijf voertuigen.

"Toen dacht ik: nou zal ik je hebben."

Terwijl de vrouwen stonden te praten, reed de auto tot Anna's verbazing opnieuw langs de sportschool. Ze rende naar buiten en zag dat de man weer op een andere plek parkeerde. "Toen dacht ik: nou zal ik je hebben. Meteen heb ik de politie gebeld." Binnen tien minuten waren de agenten er. "Ik ben gelijk weer naar buiten gesprint, achter die politiewagens aan", vertelt ze. "Ik wilde die man in zijn ogen kijken en iets zeggen, zo van, was dat nou het beste wat je hebt?" Anne heeft aangifte gedaan tegen de man, net als enkele andere slachtoffers. De politie bood haar slachtofferhulp aan, maar daar heeft ze voor bedankt. "Ik snap heel goed dat het voor vrouwen een traumatische ervaring kan zijn, maar voor mij is het niet nodig. Ik heb wel gekkere dingen gezien." De politie is een onderzoek gestart naar het aanstootgevende gedrag van de man. *Anne is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bij de redactie bekend.