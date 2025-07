Uitgemergelde paarden weggehaald bij handelaar: 'Erger kon haast niet'

Bij een dierenhandelaar in de gemeente Drimmelen zijn vorige week twee pony's en een paard meegenomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). De dieren waren graatmager, kregen weinig en ongeschikt eten en hadden een slecht gebit. De paarden zijn naar een geheime opvanglocatie gebracht waar ze de juiste zorg krijgen. De eigenaar draait op voor alle kosten en kan daarnaast een flinke straf krijgen voor het verwaarlozen van zijn dieren.

"De dieren waren erg vermagerd, erger kon haast niet", zegt woordvoerder Jelko de Ruijter van het LID. De stal waar de dieren zaten, voldeed niet aan de richtlijnen. Zo trof de inspectiedienst veel uitstekende delen aan. Maar met name de verzorging van de dieren liet te wensen over. De dieren kregen te weinig en ongeschikt eten en de gebitten van de paarden waren in hele slechte staat.

De eigenaar van de paarden draait op voor alle kosten voor transport, tijdelijk onderdak en (medische) verzorging. Hij kreeg ook een proces-verbaal.

Op het verwaarlozen van dieren staan geldboetes die volgens de LID kunnen oplopen tot 90.000 euro. In ernstige gevallen mag iemand levenslang geen dieren meer houden.

Gevangenisstraf

Doet een eigenaar dat toch, kan die een gevangenisstraf krijgen die kan oplopen tot een aantal jaar, afhankelijk van hoe vaak iemand de fout ingaat.

De paarden uit Drimmelen zijn in bewaring genomen door de LID en niet in beslag genomen in opdracht van een Officier van Justitie. Daarmee bestaat de kans dat de eigenaar zijn dieren terug kan krijgen, maar die is volgens De Ruijter erg klein. De diereneigenaar moet dan alle kosten die op hem zijn verhaald, hebben terugbetaald. Ook moet de eigenaar financieel in staat zijn om voor de dieren te zorgen en de situatie in de stal moet zijn verbeterd.

De LID handhaaft op wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Vijfentwintig inspecteurs verspreid over het hele land komen in actie na oproepen via Meldpunt 144. Het gaat dan vooral om gevallen van verwaarlozing van gezelschaps-en hobbydieren. Daarnaast voert de inspectiedienst routinecontroles uit bij onder andere dierenwinkels, -pensions, fokkers en handelaren.