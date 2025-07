Kamerleden eisen zicht op PFAS-vervuiling: 'Gat in de wet moet dicht'

Provincies en gemeenten moeten voortaan kunnen afdwingen om bodemmonsters te nemen bij bedrijven als de grond mogelijk vervuild is met PFAS. Dat vinden Kamerleden van verschillende partijen en leden van Provinciale Staten. Ze willen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit 'gat in de wet' dicht. Ongeveer 1200 plekken in Brabant zijn vervuild met het giftige PFAS.

Uit onderzoek van Omroep Brabant, de NOS en andere regionale omroepen, blijkt dat tientallen bedrijven geen toestemming geven voor het nemen van bodemmonsters bij verdachte PFAS-locaties. Provincies zeggen dat ze dat ook niet kunnen afdwingen. Samen met gemeenten zijn provincies bezig met een grootschalige inventarisatie om zicht te krijgen waar PFAS in de grond zit. Er zijn al duizenden verdachte locaties in heel Nederland naar voren gekomen, zoals vuilstortplaatsen, locaties waar verf-, textiel- of chemische industrie zit of heeft gezeten en brandweerkazernes waar met PFAS-houdend blusschuim is geoefend. 'Snelle actie'

Op risicovolle plekken, bijvoorbeeld waar het grondwater in verbinding staat met drinkwaterbronnen, willen provincies en gemeenten bodemmonsters nemen, maar dat lukt lang niet altijd omdat veel bedrijven dit weigeren. Kamerleden van GroenLinks-PvdA, NSC, D66 en de Partij voor de Dieren vinden dit onacceptabel. Onlangs constateerde het RIVM nog dat bijna alle Nederlanders teveel PFAS in hun lijf hebben.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een reactie 'waar nodig te kijken naar aanvullende juridische mogelijkheden, mocht blijken dat hierin niet slagvaardig genoeg opgetreden kan worden'.