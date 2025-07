Universiteit besmeurd door Extinction Rebellion: actievoerder vrijgesproken

Is het besmeuren van ramen, muren en een kunstwerk met groene krijtspray strafbaar of niet? Over die vraag boog de politierechter in Breda zich woensdag. Zo’n twintig actievoerders van Extinction Rebellion hielden vorig jaar een demonstratie op het terrein van de universiteit in Tilburg. Ze waren het niet eens met de aanwezigheid van bedrijven als Shell en ING tijdens de carrièreweek en hielden het dus niet bij leuzen en banners alleen.

Zulke acties trekken hierdoor veel aandacht, maar volgens Nick J. Swarth van de Tilburgse afdeling van Extinction Rebellion wordt hier goed over nagedacht. "We gebruiken geen echte verf, maar een soort stoepkrijt. En dat was je overal weer heel makkelijk vanaf", vertelt hij buiten de rechtszaal.

Extinction Rebellion laat de laatste jaren flink van zich horen en laat het dus niet bij het scanderen van leuzen alleen. In Tilburg werden in juni bijvoorbeeld nog ramen van het gemeentehuis beklad met klimaatleuzen.

Swarth is overigens een gekozen naam. De 66-jarige is Tilburger, oud-stadsdichter, kunstenaar en beroepsdemonstrant. Hij was ook bij het gemeentehuis en andere acties en op 23 april vorig jaar ook bij de universiteit. Nicks missie is om onder meer het klimaatprobleem aan de kaak te stellen en acties met de speciale krijtverf trekken volgens hem veel aandacht.

Zoveel zelfs dat justitie hem een dagvaarding stuurde voor 'openlijk geweld tegen goederen', ofwel Nick heeft met groene verf 'Greenwashing', 'Shell Hel'’ en 'ING Nee' op de ramen van een van de gebouwen gespoten. Grote vraag voor de politierechter is dan ook of dit openlijk geweld is en of Nick daar een straf voor moet krijgen.

Nick en zijn advocaat en de officier van justitie denken daar, uiteraard, heel verschillend over. Volgens justitie gaat een gebouw, een kunstwerk en ramen besmeuren met verf veel te ver en past dat niet bij een demonstratie.

Maar volgens de advocaat van Nick is die krijtverf heel makkelijk te verwijderen en kan er dus geen sprake zijn van openlijk geweld. 'Kinderen worden ook niet opgepakt voor het vernielen van een straat met stoepkrijt", vergeleek hij. Daarnaast had Nick niks te maken met het besmeuren van een liftschacht en een kunstwerk. Dat waren anderen, aldus de advocaat.

Twintig actievoerders

De politierechter pelt de feiten een voor een af. Dat er dingen besmeurd zijn met groene verf op 23 april staat niet ter discussie. Extinction Rebellion was daar met een man of twintig en ze deden de actie gezamenlijk, dus het verweer dat Nick alleen ramen had bespoten, veegde ze gelijk van tafel. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de hele actie en Nick dus ook.

En verf over goederen gooien is geweld tegen goederen, oordeelde ze. Maar geldt dat ook voor krijtspray, wat makkelijk afwasbaar is, vroeg ze zich hardop af. Want deze krijtverf is makkelijk te verwijderen met een doekje en wat water. Alleen bij het kunstwerk was het wat moeilijker weg te krijgen.

'Strategie geslaagd'

En daarom oordeelt de politierechter: "Als je je standpunt kracht bij zet door met groene krijtspray dingen te besmeuren, vind ik het te ver gaan om dat geweld te noemen. Met echte verf wel, maar nu niet."

Nick wordt daarom vrijgesproken. Op de gang blijkt duidelijk dat de strategie is geslaagd. "We denken echt wel na over onze acties", bevestigt Nick J. Swarth. "Terwijl justitie blijft volhouden dat het wel strafbaar is, boeken wij zo de ene na de andere zege in de rechtszaal", zegt de advocaat.