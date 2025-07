Intimidatie of versiertruc: waarom mannen een dickpic sturen

Een man heeft dinsdagavond verschillende polaroids van zijn penis op de autoruiten van vrouwen neergelegd aan de Westerparklaan in Breda. De 33-jarige Anne* zag de man in zijn auto zitten en schakelde de politie in. Het ongevraagd versturen van een dickpic is strafbaar. Waarom mannen het dan toch doen, heeft volgens seksuoloog Yuri Ohlrichs verschillende redenen. "Ze gaan van zichzelf uit. Als zij een intieme foto zouden krijgen, zouden zij het niet erg vinden", vertelt hij.

Anne keek dinsdagavond vreemd op toen ze na een sportles een foto van een erectie tussen de rubbers van haar zijruit vond. Op dat moment zat een man in een auto naar haar kijken. Toen ze melding ging maken in de sportschool bleken meerdere vrouwen ongevraagd een dickpic op hun autoraam te hebben gekregen. Wie denkt dat ongevraagde foto's alleen via social media bij vrouwen terecht komen, heeft het dus mis. "Vroeger kregen vrouwen als reactie op een contactadvertentie in de krant al ongevraagd een foto van een erectie", vertelt Ohlrichs van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie.

"Onvermogen om duidelijk te maken wat ze willen."

Waarom mannen dat doen, heeft volgens hem verschillende redenen. "Het is vaak een gebrek aan communicatievaardigheden en een onvermogen om duidelijk te maken wat zij willen van een vrouw", vertelt hij. Sommige mannen moeten volgens de seksuoloog leren hoe zij hun verlangens op een juiste manier met vrouwen delen. "Mannen en jongens gaan vaak van zichzelf uit. Als zij een intieme foto zouden ontvangen, zouden zij het niet erg vinden. Daardoor kunnen zij zich moeilijk verplaatsen in wat een vrouw ervaart als ze zo'n foto ontvangt", zegt Ohlrichs.

Daarnaast denken mannen soms dat vrouwen echt op een foto van een stijve penis zitten te wachten. "Ze zien een erectie als een teken van hun mannelijkheid." Toch is het ongevraagd versturen van een dickpic niet altijd om te laten weten dat je iemand aantrekkelijk vindt. "Het kan ook zijn dat ze vrouwen willen vernederen of shockeren en een reactie willen uitlokken. 'Kijk eens wat ik doe. Het kan me niet schelen.' Bijna als een soort machtsspel", zegt Ohlrichs.

"Het kan heel intimiderend zijn."