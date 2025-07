Sisverbod: undercoverboa’s deelden tot nu toe vijf boetes uit

Voor het eerst zijn er in Brabant boetes uitgedeeld voor het sissen, nafluiten of achtervolgen van mensen op straat. Sinds er drie maanden geleden in Tilburg is begonnen met handhaven, zijn vijf mannen bekeurd die seksueel getinte opmerkingen maakten.

Sinds 1 juli vorig jaar is straatintimidatie in ons land strafbaar. Bij wijze van proef zijn boa’s toen alleen nog in Rotterdam, Utrecht en Arnhem begonnen met handhaven. Tilburg is sinds 1 april van dit jaar één van de vier nieuwe proefgemeenten waar het sisverbod actief wordt gehandhaafd. De boetes werden uitgedeeld tijdens drie controles, waarvan drie op de laatste controledag. Dat er nu al vijf boetes zijn uitgedeeld, is volgens de gemeente bijzonder. “In andere steden blijft het aantal boetes vaak lang op één steken, omdat straatintimidatie lastig is vast te stellen. Het moet op heterdaad gebeuren.”