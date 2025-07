Vrouw (53) die werd opgepakt voor dodelijk ongeluk weer vrij

De 53-jarige vrouw die maandag werd aangehouden na de dodelijke aanrijding van een 79-jarige vrouw in Schijndel, is weer vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de politie woensdagavond weten. De mannelijke verdachte zit nog vast.

Het fatale ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag bij een camping aan de Landingsweg in Schijndel. Het slachtoffer uit het Zuid-Hollandse Rijnsburg was daar met haar man op vakantie. Toen ze rond middernacht nog even haar hondje ging uitlaten, werd ze aangereden. Haar man vond haar een paar uur later naast de weg.