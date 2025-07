Jongen bedreigt man met mes en steelt geld en pinpas uit automaat

Een jongen heeft vorige maand een man met een groot mes bedreigd en beroofd bij een Geldmaat aan de Willibrorduslaan in Waalre. De politie deelt donderdag een foto van de jonge dader om hem op te sporen. De jongen ging er met honderd euro en de pinpas van het slachtoffer vandoor.

De man stond op 9 juni te pinnen bij de Geldmaat in Waalre. Als hij zijn pincode intoetst, wordt hij plotseling van achteren benaderd door de dader. De jongen bedreigt het slachtoffer met een groot mes.

Het slachtoffer stapt uit schrik opzij en loopt een stukje weg van de dader. De jongen eist een paar keer dat de man terug moet komen, maar die blijft op afstand. De jongen neemt vervolgens het bankpasje en honderd euro uit de geldautomaat en rent heel hard weg richting de Blokvenlaan. Zijn donkergrijze jas wordt daar later ook gevonden.

Scooter

Het slachtoffer raakt niet gewond bij de beroving. De jongen komt lopend aan en gaat rennend weg, maar had wel een helm op. De politie vermoedt daarom dat zijn brommer of scooter een stuk verderop geparkeerd stond.

De jongen heeft rossig haar en had tijdens de beroving een klein sikje. De politie deelt donderdag een foto waarop het gezicht van de dader onherkenbaar is gemaakt, omdat de politie vermoedt dat de dader minderjarig is.