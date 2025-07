Jongeren zorgen voor overlast bij zwembad: 15 toegangsverboden uitgedeeld

Verschillende groepen jongeren zorgen al weken voor overlast bij zwembad De Diepsteeckel in Someren. Dit seizoen zijn er al vijftien toegangsverboden aan overlastgevende jongeren uitgedeeld. De afgelopen anderhalve week was het gemeentebad gesloten, de gemeente benadrukt nu dat dat niets te maken had met de overlast.

De gemeente neemt vanaf donderdag extra maatregelen om de overlast tegen te gaan. Zo worden er straatcoaches ingezet en mogen nog maar duizend bezoekers met een dagkaart naar binnen. Ook wordt er gecontroleerd op tassen en kunnen medewerkers vragen om een legitimatiebewijs bij ongepast gedrag of overlast.