Opnieuw aangifte tegen Custom Powders voor lozen van PFAS

Waterschap Aa en Maas heeft aangifte gedaan tegen het inmiddels failliete bedrijf Custom Powders in Helmond. In april onthulde tv-programma Zembla dat het bedrijf vijftien jaar lang illegaal PFAS heeft geloosd op het riool. Volgens het waterschap is sprake van een 'ernstig milieudelict'.

Ook tegen Chemours is aangifte gedaan door het waterschap. Custom Powders droogde teflonpoeder in opdracht van het voormalige DuPont in Dordrecht, nu Chemours. Het materiaal wordt bijvoorbeeld gebruikt in de antiaanbaklaag van pannen en in regenjassen. De makers van Zembla kregen interne documenten in handen waaruit blijkt dat het bedrijf illegaal PFAS loosde op het riool in Helmond.

In 2018 was er al een alarmsignaal toen het waterschap verhoogde concentraties van de giftige stof GenX ontdekte bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel. Custom Powders gaf later toe daarvan de bron te zijn. Nu doet het waterschap dus aangifte. "We maken duidelijk dat het waterschap ernstige milieuschade niet tolereert. Het brengen van gevaarlijke stoffen in het milieu is een ernstig delict, met brede maatschappelijke gevolgen", zegt Peter Verlaan, secretaris-directeur van het waterschap.

Giftig en kankerverwekkend PFAS kan volgens het waterschap niet uit het water gehaald worden bij de rioolzuivering. Daarom belandt het uiteindelijk in het milieu. Via voedsel kan het uiteindelijk weer in het lichaam terechtkomen. De giftige deeltjes kunnen het immuunsysteem aantasten en bij langdurige blootstelling zelfs kankerverwekkend zijn.