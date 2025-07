Norah houdt van voetballen, maar er is geen club voor het meisje met Down

Voetballen doet de elfjarige Norah het liefst, maar in de gemeente Altena zijn geen clubs waar het meisje met het syndroom van Down terecht kan. Om dit toch voor elkaar te krijgen, werpt haar oom Ralph de Ruiter uit Giessen nu een balletje op. Hij wil een team oprichten voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijk beperking. "Elk kind heeft het recht om te sporten."

"Schieten en scoren." Dat doet Norah het liefst, zegt ze. Met een bal in haar handen rent ze het veld van voetbalvereniging GRC 14 in Giessen op. Een harde trap volgt, waarna de bal met een boogje in het net belandt. Er klinkt gelach vanaf het veld en ze slaat haar armen neer als Cristiano Ronaldo. "Doelpunt!"

"Norah is een en al voetbal."

"Norah is echt verliefd op de sport", zegt haar moeder Esther, die het tafereel vanaf de zijlijn bekijkt. Elke dag trapt haar dochter wel een balletje in de tuin. Zelfs voordat de bus naar school vertrekt, is ze al druk in de weer. "Ze is een en al voetbal. Al twee jaar lang wil ze ook voetballen bij GRC 14, dus het is schrijnend dat ze hier niet terecht kan." De trainers van het meisjesteam van GRC 14, dat zo’n zestien meiden tussen de tien en dertien jaar heeft, kunnen Norah niet de ondersteuning bieden die ze nodig heeft. "Norah heeft het verstand van een kind van zes, dus daar is meer geduld voor nodig", legt haar moeder uit.

Zo ging de dansles, waar Norah eerst aan deelnam, te snel voor haar en zat ze aan de kant toe te kijken. "Maar als je het even voordoet, dan snapt ze het wel." Dat blijkt even later, als haar oom Ralph de Ruiter het meisje leert dribbelen.

Op het voetbalveld van GRC 14 in Giessen, is Norah helemaal in haar element (foto: Niek de Bruijn).

"Het gebrek aan aanbod aan G-teams in de gemeente Altena, waar kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking kunnen voetballen, verbaasde ons", zegt hij. Bij Kozakken Boys in Werkendam en Sparta’30 in Andel zijn al wel G-teams, maar die bestaan voornamelijk uit volwassenen en senioren, zoals Ralphs broer Richard, die ook Down heeft. "Daar zet je Norah niet tussen." Daarom ontstond in februari het idee om een zogenoemd G-team voor kinderen als Norah op te richten. "Zij verdient ook een plekje bij de club", vindt Ralph. Hij legde zijn plan voor bij GRC 14, die zijn initiatief direct ondersteunde. "En zo is het balletje gaan rollen." Ralph schakelde de hulp in van voetbalvereniging HRC’14 in Hurwenen (Gelderland), dat al bijna achttien jaar een G-team voor pupillen heeft. "Zij adviseerden om altijd een ouder of persoonlijk begeleider aan de zijlijn te hebben, want zij weten hoe een kind in zijn vel zit."

"De glimlach op het gezicht van kindjes als Norah is mijn drijfveer."

De gemeente Altena wees hem op de subsidiepotjes en ook Passend Voetbal, een onderdeel van de KNVB dat zich inzet voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking, steunt het initiatief. Inmiddels is er al één aanmelding binnen van een jongetje van negen uit Wijk en Aalburg. Bij minstens drie aanmeldingen kan het G-team na de zomervakantie van start op de velden van GRC 14. Ralph kijkt er naar uit om zijn nichtje haar passie te zien uitvoeren. "Ook al komt er geen bal van de vloer, de glimlach op het gezicht van kindjes als Norah is mijn drijfveer."