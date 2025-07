Jaren cel voor 'goeie gasten' die enorm drugsnetwerk via WhatsApp hadden

Alle soorten drugs en medicijnen bestellen was nog nooit zo makkelijk als bij de 'Goeie Gasten uit de regio Breda. Tussen januari 2023 en juli 2024 had deze drugsbende duizenden klanten en de handel liep als een trein. Maar dat trok ook de aandacht van de politie en zo werd de drugsbende opgerold.

Maar als er duizenden klanten zijn, is de politie ook snel op de hoogte. En de vele contacten en de wervende teksten via WhatsApp trokken de aandacht. In juni 2024 schreven de Goeie Gasten nog aan hun klanten dat het zo goed ging. Ze wilden even laten weten dat er een nieuwe prijslijst was en nieuwe chauffeurs en bedankten ook hun klanten: 'Dankzij jullie zijn wij de grootste'.

Alle soorten drugs Want alle soorten drugs waren eenvoudig te koop in ruil voor cash bij de Goeie Gasten: van cocaïne, heroïne en lsd tot amfetamine en allerlei pillen en hippe designerdrugs. Ook geneesmiddelen als Xanax, Ritalin of Kamagra waren bij de Goeie Gasten geen probleem.

365 dagen per jaar waren de Goeie Gasten bereikbaar voor alle denkbare drugs en medicijnen. Ze hadden roosters voor de chauffeurs, die ze hun 'strijders' noemden. In hun telefoons werden prijslijsten gevonden en memo’s over tanken, wie te bellen en de voorraad.

Het was donderdag flink druk in de rechtbank in Breda. Vier hoofdverdachten en hun advocaten en veel familie en vrienden op de tribune. Rechts zat Raymond van G. (53) uit Etten-Leur, links Mark D. (37) uit Breda en in het midden het stel Jim B. (33) en Roos V. (33) uit Made, die zo te zien nog duidelijk dol op elkaar zijn en zeker met elkaar verder willen als ze weer uit de cel zijn.

De politie hield de organisatie, waarvan maandag ook nog drie chauffeurs terechtstaan, een jaar lang in de gaten. In Etten-Leur werd een garagebox gevonden, waar zo’n tien kilo drugs lagen. Telefoons werden uitgepeild en er werden beelden gemaakt van de huizen van de vier hoofdverdachten. Ook werd verschillende keren cocaïne gekocht door agenten om zo de procedure te testen.

Deal met justitie

Op 9 juli vorig jaar werden de vier hoofdverdachten uiteindelijk opgepakt en flink wat drugs, geld en andere zaken in beslag genomen. Raymond van G., Jim B. en Roos V. bekenden al snel hun aandeel in de drugshandel en kozen ervoor om een deal te maken met justitie in ruil voor een kwart strafvermindering. In plaats van veertig maanden, wacht hen nu, na goedkeuring van de rechtbank, dertig maanden cel.

De vierde hoofdverdachte, Mark D. uit Breda, zou volgens justitie ook een van de breinen zijn achter Goeie Gasten. Maar in tegenstelling tot de andere drie ontkent hij bij hoog en laag dat hij ermee te maken had.

Hij reed wel in een auto van een van hen en de dealertelefoon was vaak in zijn buurt, maar D. wist van niks. Hij kende wel veel mensen die bij Goeie Gasten betrokken waren en kwam daar vaak over de vloer, maar dat waren allemaal gewone vrienden. Van Goeie Gasten of drugshandel had hij nog nooit gehoord.

Met vrienden op de Malediven

D., die oorspronkelijk uit Irak komt, had overal wel antwoorden op, die erop neerkwamen dat hij echt niks wist en nergens mee te maken had. Ondanks dat hij weinig geld had, zat hij wel met zijn vrienden op de Malediven, had hij een sneakercollectie van 36 paar, gingen er duizenden euro’s doorheen via Tikkies en cryptorekeningen en kreeg hij forse bedragen gestort.

Bij elkaar was er sprake van meer dan 2,5 ton aan inkomsten waarvan hij met een brutoloon van 3300 euro de herkomst niet echt kon verklaren.

Mark D. kwam er af en toe niet goed meer uit. Hij verdiende wat bij met fotografie, zei hij, maar afspraken waren niet te vinden. De dealertelefoon werd gevonden op zijn bed bij de inval, maar die had hij per ongeluk meegenomen.

Hij was gezien bij de drugsgarage, maar wist niet meer wat hij daar deed. En zo ging het maar door. Uiteindelijk kon D. maar zo’n 44.000 euro verklaren, maar daar was de rechtbank niet echt van onder de indruk. Hij werd in april als enige voorlopig vrijgelaten om zijn financiën in kaart te brengen, maar dat bleek hopeloos mislukt.

Veertig maanden cel

Grote vraag leek waarom Mark D. geen deal heeft gemaakt met justitie en probeerde onder de beschuldigingen van drugs- en medicijnenhandel en witwassen uit te komen. Voor hem zal bij een veroordeling geen korting gelden, nu hij er als enige voor koos om zichzelf wel te verdedigen. Tegen Mark D. eiste de officier van justitie daarom dan ook veertig maanden cel.

Alle verdachten krijgen daarnaast ook een geldboete variërend van 20.000 tot 27.000 euro. Van Raymond van G. wil justitie anderhalve ton zien.

Maandag staan nog drie chauffeurs van de Goeie Gasten voor de rechter. Op 22 augustus doet de rechtbank uitspraak in deze zaak.