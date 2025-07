Defensie koopt vliegveld Kempen Airport, burgemeester kreeg belletje

Defensie wil het vliegveld Kempen Airport in Budel kopen en heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met de eigenaar van de luchthaven. Dat bevestigen bronnen aan Omroep WNL. De burgemeester is woensdag door defensie gebeld. Daarmee krijgt Brabant dus een zesde militair vliegveld.

Naast de luchthaven in Budel zijn de Nassau-Dietzkazerne en de Weerterheide ook in beeld zijn om het oefenterrein van defensie uit te breiden. De burgemeester van de gemeente Cranendonck waar Budel onder valt is woensdag door het ministerie van Defensie gebeld over de nieuwe plannen rondom de luchthaven.

Defensie maakt af en toe al gebruik van Kempen Airport, maar met de aankoop mogen zij volgens WNL in de toekomst zelf bepalen over het gebruik van het vliegveld. De luchthaven wordt nu vooral gebruikt voor lesvluchten en kleine zakelijke vluchten.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan Omroep Brabant weten verder niks te kunnen zeggen over de verkoop van het vliegveld. "Wij wachten af wat er gaat gebeuren", aldus de gemeente Cranendonck.

Budel

Eind mei presenteerde defensie de uitbreidingsplannen voor het hele land. Daarbij werd ook bekend gemaakt dat de kazerne in Budel weer een militaire bestemming krijgt en dat de aangrenzende Weerterheide wordt uitgebreid met meer oefengebied en een oefendorp, het tweede 'dorp' van ons land want er is er nu nog maar eentje in Groningen.

Maar in die plannen ontbrak opvallend genoeg een landingsplaats voor de transporthelikopters met militairen in Budel en Weert en omgeving. Nu lijkt het er op dat defensie al het oog had laten vallen op het nabijgelegen Brabantse vliegveld. "Het is er een in de categorie: het huis van de buren staat maar één keer te koop", laat de woordvoerder van defensie weten.

Daarmee krijgt Brabant het zesde militaire vliegveld, naast Woensdrecht, Gilze-Rijen. Volkel, Eindhoven en De Peel (half Limburgs)